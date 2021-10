Revue de Presse PSG : Mbappé, Kimpembe, Neymar, les notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 octobre 2021 : La France remporte la Ligue des Nations grâce à Mbappé, Neymar et son coup de blues, Donnarumma capitaine, les notes…

Le Parisien surnomme désormais Mbappé « Monsieur un but et une passe décisive ». Son Euro manqué est « définitivement derrière lui » et a su marquer de son empreinte cette phase finale de la Ligue des Nations. Le quotidien francilien estime qu’il a « livré une nouvelle partition en majuscule en inscrivant le but de la victoire face à l’Espagne, après avoir délivré une passe décisive pour Benzema sur l’égalisation. » Au coup de sifflet final on le voit lever les bras au ciel en souriant, « le sentiment du devoir accompli. » Le Parisien estime que « sa prise de parole dans les médias en début de semaine sur sa situation au PSG et le transfert avorté au Real cet été l’a libéré d’un poids. »

Kimpembe reçoit la note de 5/10, « son manque de sérénité aurait pu coûter cher. Ensuite il est progressivement monté en puissance et soulage les Bleus en fin de match. »

Mbappé de son côté reçoit la note de 7/10, « il a retrouvé du champ après la pause. Il a plus utilisé la profondeur, et a parfaitement servi de relais sur les meilleures occasions françaises. »

L’Équipe revient aussi sur le nouveau succès renversant des Bleus en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne (1-2) grâce entres autres à un Mbappé décisif bien qu’il a semblé être moins en jambes car si l’attaquant « avait eu les mêmes jambes que trois jours plus tôt, l’affaire aurait peut-être été réglée plus vite, mais le Parisien, même impliqué dans la plupart des bons coups, n’était pas dans un grand soir. Il reste que les attaquants de son espèce savent s’arracher à la médiocrité et prendre des habitudes inaccessibles au reste du monde : buteur en finale de la Coupe du monde face à la Croatie (4-2), il aura été le buteur décisif dans cette finale de la Ligue des nations. » Le média sportif explique en détails pourquoi le but du numéro 7 du PSG est valable malgré sa position de hors-jeu visible. Théo Hernandez lance dans la profondeur Mbappé; Eric Garcia tente un tacle mais il est trop tard, l’attaquant Rouge & Bleu est lancé. Passement de jambes et frappe à ras de terre du gauche qui délivre les Bleus. À cet instant, le champion du monde (22 ans) ne doute pas de sa position. L’ouverture du défenseur milanais est légèrement déviée, ce qui modifie la trajectoire de la balle et déclenche une nouvelle action.

Kimpembe a obtenu la note de 6/10, « on le sent moins précis dans son placement » dans une défense à trois. « Gêné par la vivacité de Gavi, il a dû gérer des situations dans la profondeur face à Ferran Torres en première mi-temps. Parfois avec difficulté. Ce fut plus consistant en seconde période où il a été dominant dans le un-contre-un et a participé à repousser les vagues espagnoles en fin de match. »

Mbappé a lui reçu un 5/10 par le journal. « Jusqu’à son but, il avait réussi peu de choses, ne passant pas dans les un-contre-un et manquant de justesse dans ses relais. C’est lui, d’ailleurs, qui perd le ballon à l’origine de l’ouverture du score espagnole (64e). Puis il y a cet appel, cette accélération et ce tir croisé imparable (80e). »

Plus tôt dans la journée, Donnarumma était « un capitaine heureux » en recevant des chants à sa gloire de la part des supporters présents sur place dans les tribunes. Le portier du PSG « est sorti du tunnel » même s’il ne réalisa pas son match le plus convaincant de sa carrière avec des sorties hasardeuses tout au long de la soirée. Il obtient la note de 5/10.

Le quotidien sportif revient sur les propos de Neymar qui pense que la Coupe du Monde 2022 pourrait être sa dernière de sa carrière. Une déclaration qui en a surpris plus d’un au Brésil. Si « physiquement, même si un certain déclin se fait sentir depuis le début de la saison, il peut retrouver son peps et son agilité, à défaut de sa vitesse. Dans une position plus reculée, et moins décisive, il pourrait très bien continuer à être l’homme providentiel. (…) Mais Neymar semble un peu usé par tant de pression et d’exigence que les polémiques qu’il alimente tout seul ne font que renforcer. » Même s’il peut très bien changer d’avis, Neymar se voit arrêter sa carrière internationale en 2022. Il aura alors 30 ans et sera plus vieux que Ronaldinho (26 ans), Romario (28 ans) et Ronaldo (29 ans) au moment de leur dernier Mondial.