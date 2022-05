Le PSG a concédé le match nul hier soir sur sa pelouse contre Troyes (2-2) lors de la 36e journée de Ligue 1. Après avoir mené 2-0, le club de la capitale a relancé les Troyens sur une erreur de Nuno Mendes avant de petit à petit s’éteindre dans ce match. Les Rouge & Bleu ont offert une nouvelle performance décevante à leurs supporters. Ludovic Obraniak ne comprend pas.

« L’effectif est quand même assez important en qualité et en quantité pour pouvoir faire tourner et à la fois avoir une prestation qui apparaît ne serait-ce que un tout petit peu raisonnable, lance l’ancien meneur de jeu dans l’Equipe du Soir. Les vacances, elles ne sont pas méritées. Le Real, le Bayern, les vacances elles sont méritées, au PSG elles ne sont pas méritées. Et quand j’entends Marquinhos à la fin, qui s’exprime d’ailleurs de moins en moins bien dans ces interviews… Se faire plaisir, c’est important dans le football. Mais le principal quand on voit le déroulé de la saison, c’est faire plaisir aux gens qui se sont déplacés au Parc. Hors le football, ce n’est pas que le show. Ce soir, ce sont les Harlem Globetrotters, c’est le All-Star Game NBA, ils attaquent mais ils ne défendent pas.«