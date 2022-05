Après plus d’une semaine d’attente, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) à l’occasion de la 36e journée du championnat. À cette occasion, le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – Troyes dans un match sans réel enjeu pour les Rouge & Bleu. En face, les Troyens auront pour objectif de faire un pas supplémentaire vers le maintien. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé d’aligner son équipe en 4-2-4. Titulaire lors des derniers matches, Sergio Ramos débute sur le banc. Autre décision importante avec la présence d’un quatuor offensif Angel Di Maria, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. À noter l’absence de jeunes Titis dès le coup d’envoi avec Edouard Michut et Xavi Simons en tribunes.

Résumé du match

Dans cette avant-dernière rencontre de la saison au Parc des Princes, le PSG lance parfaitement son match. Après une première situation pour l’ESTAC, le club de la capitale ouvre le score par Marquinhos, suite à une excellente passe d’Angel Di Maria (1-0, 6′).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

3′ Première grosse situation pour l’ESTAC. Sur un coup de pied arrêté de Tardieu, Palmer Brown, seul au second poteau, manque sa reprise

5′ Le PSG proche de l’ouverture du score. Après une combinaison avec Verratti, Di Maria se met sur son pied gauche et enroule mais Moulin détourne d’une magnifique parade

6′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MARQUINHOS (1-0). Sur une magnifique passe de Di Maria, le capitaine parisien reprend victorieusement au second poteau dans une défense passive.

8′ Excellent retour de Kylian Mbappé

12′ Navas rassure sa défense sur deux corners de l’Estac en repoussant les centres des deux poings

14′ La défense parisienne arrive à repousser toutes les tentatives de l’Estac qui pousse pour tenter de revenir au score

18′ Excellent tacle de Verratti dans la surface face à Kaboré

23′ PENALTY POUR LE PSG OBTENU PAR MBAPPE. Sur une passe de Neymar, Mbappe est taclé illicitement par Palmer-Brown. Le Français reste au sol

25′ BUTTTTTTT DU PSG PAR NEYMAR (2-0). Sans trembler, Neymar transforme son penalty

26′ Mbappé grimace mais reprend sa place sur le terrain

Feuille de match de PSG / Troyes

36e journée de Ligue 1 – Dimanche 8 mai 2022 à 20h45 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérôme Brisard – VAR : Clément Turpin et Nicolas Danos – Buts : Marquinhos (6′), Neymar (25′, sp)