Les neuf jours de vacances donnés au PSG permettront-ils de recharger les batteries et de repartir physiquement et psychiquement sur de nouvelles bases ? C’est tout l’enjeu de cette trêve hivernale. Car le PSG est sur le fil du rasoir. Le sentiment de Ludovic Obraniak, c’est que l’ensemble de la saison va être “dure” pour le club de la capitale.

“Le PSG est dans une période d’incertitude. Eux qui ont tellement l’habitude de survoler le Championnat. A la fin de la première partie, ils avaient en général 10 à 15 points d’avance pour pouvoir se gérer en Ligue des champions, avec plus ou moins de bonheur. Au plus tu laisses tes concurrents espérer, au plus eux ils sont en confiance. Les Lyonnais et les Lillois, ils vont surfer là-dessus. C’est une saison qui va être dure pour le PSG, c’est loin d’être gagné“, a commenté l’ancien meneur de jeu devenu consultant de la chaîne L’Equipe. “L’interview de Tuchel dans Sport1 ? Je ne peux pas imaginer que ce n’est pas calculé tout ça. Et en plus il le dit en allemand, il n’y a pas de problème d’interprétation. Il fait passer un message. Il dit que ce n’est pas de sa faute, que dans ce club c’est ingérable.”