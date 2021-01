Le PSG agite les rumeurs mercato dans le monde entier. Récemment, deux joueurs emblématiques de ces dernières années ont été associés au PSG, Lionel Messi et Sergio Ramos. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain et son donc libre de discuter avec les équipes qui les intéressent. Avec ce constat, l’émission l’Equipe d’Estelle s’est demandé qu’elle serait la meilleure recrue pour le PSG entre Messi et Ramos. Et pour Ludovic Obraniak, ce serait sans aucun doute le joueur du FC Barcelone. “Faire venir le meilleur joueur du monde voire le meilleur joueur et peut-être de tous les temps – ne serait-ce qu’un an – sur le plan médiatique et sportif, ça a du sens. […]Il faut se mettre à la place des dirigeants qataris. Sur le plan sportif ils font des choses pour remporter la Ligue des Champions certes mais il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive en 2022. Faire Messi l’année de la Coupe du Monde au Qatar ce serait un coup incroyable pour eux.“