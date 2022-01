Ce samedi, le PSG a glané les trois points de la victoire face au Stade Brestois à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1(2-0). Une rencontre qui a permis à Kylian Mbappé de soigner ses statistiques avec un nouveau but inscrit, son 19e de la saison toutes compétitions confondues. Un Kylian Mbappé qui est également apparu quelque peu nerveux suite à une altercation assez musclée avec le Brestois Hugo Magnetti. Au micro de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak est revenu sur cet épisode. .

« Oui c’est Kylian Mbappé, un joueur qui n’est pas vraiment coutumier du fait. Après, il faut savoir aussi ce que cela représente comme pression de jouer au PSG et d’être en fin de contrat également. Parfois, on peut être pris par l’émotion. La manière dont il réagit avec Magnetti, il y a du avoir des mots sur la famille etc. On peut perdre notre sang-froid dans ces moments. Moi, ce qui me dérange, c’est le manque de respect qu’il peut y avoir entre les arbitres et les joueurs. Ce fossé a été creusé depuis des années, peut-être dû aux joueurs, mais aussi dû aux arbitres eux-mêmes. Ils ont une vraie part de responsabilité là-dedans. »