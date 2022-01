Aucun joueur du PSG primé au Fifa The Best

Ce jour, la cérémonie des Fifa The Best avait lieu, l’occasion pour l’instance de récompenser les meilleurs éléments de l’année écoulée. Côté PSG, deux joueurs étaient en lice : Gianluigi Donnarumma, pour les meilleurs gardiens, et Lionel Messi, pour le titre suprême de meilleur joueur.

Et contrairement au Ballon d’Or, Gigio Donnarumma n’a pas été primé cette fois-ci. En effet, dans la catégorie des meilleurs portiers, c’est Edouard Mendy (Chelsea)qui a été plébiscité. Pour ce qui est des féminines, c’est une vieille connaissance du PSG qui a remporté cette récompense honorifique puisque Christiane Endler a été élue meilleure gardienne. À noter qu’aucune parisienne ne figure au sein de l’équipe-type féminine 2021…

Thomas Tuchel, lui aussi ancien de la maison PSG, a été désigné pour sa part meilleur entraîneur de l’année, lui qui a glané la dernière édition de la Ligue des Champions avec Chelsea. Le titre de meilleur joueur a été délivré à Robert Lewandowski (Bayern Munich).

Le PSG place cependant deux joueurs dans l’équipe-type du Fifa The Best avec Gianluigi Donnarumma, alors que Mendy a été élu meilleur gardien, cherchez l’erreur, et Lionel Messi. Kylian Mbappé ou Marquinhos ont donc été mis de côté…

Le XI du Fifa The Best :

Donnarumma – Alaba, Ruben Dias, Bonucci – Kanté, Jorginho, De Bruyne – Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Haaland, Messi.