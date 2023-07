Officiel : Cher Ndour s’engage au PSG jusqu’en 2028 !

Le Paris Saint-Germain accueille un jeune joueur très prometteur dans ses rangs. En effet, l’Italien Cher Ndour s’est engagé officiellement avec le club de la capitale pour une durée de 5 ans. Arrivé libre du Benfica Lisbonne, le milieu de terrain est lié à Paris jusqu’en 2028, un recrutement d’avenir de la part de Luis Campos.

Voilà un recrutement qui suscite des interrogations. Cher Ndour, 19 ans, est maintenant un joueur du Paris Saint-Germain, mais quel avenir pour ce milieu de terrain qui ne pourra pas jouer avec les U19 ? Quoi qu’il en soit l’Italien espoir signe au club de la capitale pour une durée de 5 ans, le liant aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028. Le joueur arrive libre de tout contrat en provenance du Benfica Lisbonne où il n’aura joué qu’un seul match avec l’effectif professionnel. Mise à part cela, celui qu’on surnomme « le prochain Paul Pogba » a enchainé les bonnes performances, que ce soit avec l’équipe réserve du club lisboète, ou avec les différentes catégories de jeune en sélection italienne. On espère une belle progression et une bonne intégration au joueur. Welcome in Paris Cher !