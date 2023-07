Cher Ndour livre ses premiers mots au micro de PSG TV. L’italien est donc la 6ème recrue estivale du mercato parisien. Ambition, volonté et objectif : Ndour révèle ses premières réactions.

Le PSG officialise sa 6ème recrue de l’été en la personne de Cher Ndour. Le jeune milieu italien de 18 ans venu libre depuis Benfica ne cache pas son ambition à Paris au micro de PSG TV. Pour le numéro 27 venir au PSG est « un honneur ». Il poursuit : « Le projet, les joueurs, le stade, tout m’a séduit, tout m’a convaincu de signer immédiatement pour le club ». Malgré son jeune âge, Ndour accepte la pression autour de lui : « C’est quelque chose qui me pousse à travailler encore plus dur pour pouvoir continuer à progresser chaque jour. (…) je suis prêt à tout donner pour ce club ». Cher Ndour, qui soufflera ses 19 bougies le 27 juillet, arrive émerveillé dans un club d’une toute autre dimension. Il côtoie des joueurs qu’il ne voyait qu’au travers de la « Playstation », une chance qu’il n’aurais jamais espéré avoir.

« Venir ici c’était le meilleur choix pour moi« image : psg.fr Cher Ndour pour PSG TV

« Mes débuts ici seront très émouvants«

Ndour pourra compter sur Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma pour son intégration. « Marco Verratti est une référence un modèle pour moi, (…) l’un des meilleurs milieu au monde ». Nul doute que le jeune italien pourra compter sur son compatriote pour apprendre à ce poste. Cher Ndour est prêt à se mettre au service du Luis Enrique et ce, peu importe à quel poste : « Que ce soit à mon poste préféré ou pas je ne m’en préoccupe pas, je veux juste jouer ». Il conclu en faisant part de son impatience de fouler la pelouse du Parc des Princes et avec un message à l’intention des supporters : « Dès maintenant et à chaque fois que je jouerai, je serai à 100 % ». Le ton est donné pour Cher Ndour qui fera assurément parti des joueurs convoqué pour la tournée au Japon cet été.