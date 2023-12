Officiel : Christophe Galtier relaxé dans son procès

Dans la tourmente médiatiquement et judiciairement, l’ancien entraîneur du PSG a vu le tribunal rendre son verdict dans son procès. Christophe Galtier était accusé d’harcèlement moral et discrimination.

Dans un premier temps, le 15 décembre dernier, le Parquet avait requis une peine de 12 mois de prison avec sursis, une amende de 45.000 euros et trois ans d’inéligibilité à l’encontre de Christophe Galtier. Cependant, nos confrères d’RMC Sport annoncent aujourd’hui que l’ancien entraîneur du PSG et de l’OGC Nice a été relaxé tant aucune des deux infractions n’est caractérisée, selon le verdict rendu ce jeudi. Le média de sport décrit sur son site : « Vendredi 15 décembre, lors de son audience, Christophe Galiter était resté debout à la barre toute la journée, écoutant sans broncher des heures de lecture fastidieuse des éléments saillants des procès-verbaux retraçant une trentaine d’auditions« . Une audience durant laquelle le procureur de la République de Nice a relevé un fond de racisme ordinaire sur lequel Christophe Galtier n’est pas tout à fait lucide, tout en dénonçant de la part de l’actuel coach d’Al-Duhail au Qatar, une obsession pour le Ramadan instrumentalisé pour chercher à diminuer le nombre de noirs et musulmans dans son équipes à l’OGC Nice à l’époque.

