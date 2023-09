Officiel : Deux titis du PSG libérés de leur contrat

Au cours de ce mercato estival, le PSG a reconstruit son effectif professionnel et le groupe de Luis Enrique. Parmi les titis parisiens, certains ont été contraints de plier bagage à l’image de Timothée Pembélé, Ismaël Gharbi ou encore Noha Lemina.

Entre les prêts et les transferts secs, le Paris Saint-Germain a su trouver une porte de sortie à certains de ses jeunes de son centre de formation. Cependant, d’autres titis parisiens ont fini le mercato estival 2023 sans aucune solution. En ce sens, la direction du PSG est passé par la case la plus radicale pour trouver une solution contractuelle et d’avenir à un joueur : la rupture de contrat. S’ils n’entraient plus dans les plans du club de la capitale et n’ont pas trouvé de point de chute, Kenny Nagera et Moutanabi Bodiang « ont résilié leur contrat avec le Paris Saint-Germain » annonce le PSG sur son site officiel. Le premier, attaquant, portait les couleurs Rouge & Bleu depuis 2015 et son entrée au centre de préformation parisien. Celui qui a été prêté par son club formateur à Bastia, Avranche ou encore à Lorient (avec la réserve en N2), a porté le maillot du Paris Saint-Germain qu’à une seule reprise en avril 2021 face à Strasbourg en championnat.

Pour Moutanabi Bodiang, le sort est le même. Le latéral droit arrivait au terme de son contrat en juin 2024 et la direction du PSG n’avait donc pas d’autre choix que la résiliation de contrat. Elément important de la catégorie U19 sous les ordres de Zoumana Camara, le joueur d’aujourd’hui 20 ans est arrivé au centre de formation du Paris Saint-Germain en 2017. Pour la saison 2022/2023, Moutounabi Bodiang a été prêté les six premiers mois du côté du club du Puy Foot, sans succès. Pour les deux joueurs qui étaient sous contrat professionnel avec leur club formateur, le PSG, sur son site officiel, « remercie les deux joueurs et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière« .