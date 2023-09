Le mercato estival 2023 a fermé ses portes, mais le flou demeure autour du PSG, pour quelques dossiers en tous cas. En effet, l’avenir de certains joueurs parisiens est toujours sujet d’interrogations. C’est le cas pour Marco Verratti, Luis Campos ou encore Kylian Mbappé.

Ce lundi, au cours d’un exercice de question / réponse avec leurs lecteurs, nos confrères du Parisien ont abordé différents sujets qui font l’actualité du PSG par le biais du journaliste qui suit le club de la capitale pour le quotidien, Laurent Perrin. Ce dernier a passé en revu les dossiers Kylian Mbappé, Marco Verratti, Luis Campos, ou encore Marco Asensio et Presnel Kimpembe.

Les bonnes performances de Marco Asensio pourraient-elles entraver la progression de Gonçalo Ramos ?

« Luis Enrique a déjà prévenu qu’il allait faire beaucoup tourner. Si cela n’aura pas beaucoup de conséquences pour la plupart des postes, pour le rôle de 9, c’est différent. Car un buteur a besoin d’enchaîner, de prendre ses marques et de prendre confiance. Icardi avait fait de très bons débuts avec le PSG. Et puis, au fil des absences, il a perdu ses repères. S’ils sont 3 pour le poste en pointe, c’est sûrement un de trop. La bonne nouvelle vient du fait que RKM et Asensio sont polyvalents et peuvent jouer sur un côté. Luis Enrique a un nombre incroyable de combinaisons. Il va bien s’amuser« .

Le PSG souhaite-il travailler sur le long terme avec Luis Enrique ?

« Luis Enrique espère rester longtemps au PSG et ce désir est réciproque. Les dirigeants savent que la stabilité est la meilleure arme pour progresser. La référence, c’est Pep Guardiola. Il est arrivé en 2016 à Manchester City, il a construit son équipe pièce par pièce, certes avec de gros moyens. Il a été champion d’Angleterre 5 fois mais il a attendu 7 ans avant de gagner la Ligue des Champions. Le PSG souhaite s’inscrire sur le long terme avec un entraîneur. L’effectif actuel est jeune et cohérent. Il a une grosse marge de manœuvre. Un entraîneur a besoin de temps et de confiance pour avancer. Il ne faut pas repartir de zéro tous les deux ans« .

Luis Enrique ne veut pas de Marco Verratti

« Verratti pourrait rendre bien des services au PSG mais mon avis n’a aucune valeur : Luis Enrique ne veut pas de l’Italien qui va être transféré au Qatar avec Draxler. Pour Verratti, on parle d’une offre de 50 M€ de Al Arabi. Ce qui n’est pas sans poser des questions d’éthiques. Pour faire simple, le Qatar s’achète un joueur (en l’occurrence 2) et cela lui permet de remettre les comptes du PSG à flot. Je pense qu’on n’a pas fini d’en entendre parler, surtout en Espagne« .

Sur le dossier Marco Verratti, Laurent Perrin du Parisien affirme que Luis Enrique tourne le dos à l’Italien c’est en raison de son hygiène de vie.

Le dossier Mbappé, les finances du PSG en danger ?

« En fait, c’est le PSG qui, dans un courrier relayé par L’Equipe, avait expliqué à Kylian Mbappé que sans une vente cet été ou une prolongation pour une vente dans un an, les comptes du club se retrouveraient dans le rouge. Nous n’en avions pas vraiment fait l’écho car cela ne correspondait à aucune de nos informations. Le PSG avait prévu d’investir massivement durant ce mercato pour construire une équipe autour de Mbappé. A l’ouverture du mercato, sa vente était inenvisageable. Entre la lettre (fin juillet) et aujourd’hui, Mbappé n’a toujours pas prolongé et le club a depuis acheté Kolo Muani 75 M€ et Barcola 45… Si les finances du club dépendaient de la vente de Mbappé, les dirigeants du PSG n’auraient pas pris le risque de sortir 120 M€ de plus. Bref, dire que l’équilibre financier du PSG est entre les mains de Mbappé me parait être un bon coup de bluff pour lui mettre la pression. Et cela n’a servi à rien. Depuis le début, Mbappé a la main sur ce dossier. Il ne ferme pas la porte à une prolongation mais à notre connaissance, il n’y a pas de discussions pour le moment« .

A lire aussi – Hernandez : « Le PSG, le plus grand défi de ma carrière »

Une prolongation de Mbappé ?

« Rien n’est à exclure. Les dirigeants espèrent le voir prolonger son contrat. Mais contrairement à l’idée qu’ils ont diffusée au début de l’été, ce n’est pas une question financière. Je ne suis pas dans le secret des Dieux mais Mbappé a été réintégré cinq jours après que le club ait annoncé à Neymar et Verratti qu’ils n’avaient pas d’avenir au PSG. Mbappé a tout ce qu’on lui avait promis il y a un an : l’effectif est cohérent, Messi et Neymar sont partis, il retrouve deux joueurs qu’il adore (Dembélé et Kolo Muani). Selon moi, la clé de son éventuelle prolongation réside dans la tournure que prendra cette saison. S’il s’éclate et si Paris va loin en Ligue des champions, il peut rester l’été prochain. En tout cas, il n’est pas pressé. Et il n’a aucune raison de l’être« .

L’avenir de Luis Campos

« Rien n’est tranché pour l’avenir de Campos. Le mercato plaide en sa faveur, il a réussi un travail exceptionnel. Malheureusement, comme rien n’est jamais parfait au PSG, son cas fait débat. Il est en grande partie responsable de la non prolongation de Mbappé et Nasser ne l’a pas digéré. Et en interne, beaucoup lui reprochent sa façon de fonctionner et son mode de communication qui peut s’avérer volcanique, avec certains collaborateurs du club. Le voir aux côté de Nasser à Lyon est habituel mais pas anodin« .

Si blessure d’Ugarte il y a, qui pour prendre sa place ?

« Luis Enrique a différentes solutions avec Danilo, Fabian Ruiz … Il peut faire descendre Vitinha et placer Kang-in Lee au milieu. Quand on commence à mettre le nez dans l’effectif, il y a un incroyable nombre de combinaisons possibles. C’est passionnant. Cela ne suffira peut-être pas à gagner la Ligue des Champions mais on devrait voir du très bon football« .

Kimpembe s’inscrit-il dans la durée au PSG ?

« Kimpembe, encore ! C’est un enfant du club, un grand frère, un exemple pour tous les jeunes du centre de formation. Il va revenir et entrera dans la rotation. Il va être en concurrence directe avec Hernandez et cela va l’obliger à hausser son niveau. Mais il reste une valeur sûre« .

Le mercato d’Hugo Ekitike ?

« Ekitike a 21 ans et il n’a pas du tout l’intention de partir dans un championnat exotique. Il a refusé Francfort car la proposition était beaucoup trop basse par rapport à son salaire actuel. Il lui faut attendre la prochaine fenêtre de mercato (du 1er eu 31 janvier 2024) pour trouver un nouveau point de chute. A Paris, il ne jouera plus« .