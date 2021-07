Le PSG annonce deux signatures pour sa section féminine qui connait de nombreux départs. La latérale gauche Estelle Cascarino (24 ans, 5 sélections) et la défenseure Elisa De Almeida (23 ans, 10 sélections) se sont engagées pour trois saisons au PSG (2024). Les deux joueuses internationales évoluaient à Bordeaux et Montpellier. Elles porteront les numéros 19 et 5.

“J’ai toujours voulu jouer au PSG, c’est mon club de coeur. Je suis très fière et très heureuse d’être ici aujourd’hui”, commente Elisa De Almeida sur le site officiel. “A court terme, je veux m’intégrer au mieux dans l’équipe, et puis ensuite donner le maximum et obtenir les meilleurs résultats possibles collectivement, et répondre aux attentes des supporters. Je sais qu’ils sont passionnés et qu’ils suivent beaucoup l’équipe. Et j’ai envie de leur rendre tout cela.”

“Je veux gagner des titres, et je pense que le PSG est un club ambitieux qui cherche toujours à remporter les compétitions dans lesquelles il est engagé. J’espère pouvoir aider au maximum le club à en remporter encore plus”, explique Estelle Cascarino.