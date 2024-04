Officiel : Hugo Ekitike rejoint l’Eintracht Francfort

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes mais le PSG enregistre d’ores et déjà un mouvement. Après trois mois en prêt du côté de l’Eintracht Francfort, le club allemand a levé l’option d’achat, ce qui officialise le transfert définitif d’Hugo Ekitike.

Après une première partie de saison au placard au PSG, Hugo Ekitike a trouvé une porte de sortie l’hiver dernier en rejoignant l’Eintracht Francfort en prêt avec option d’achat. Un mouvement qui, après 12 matchs, un but et une passe décisive, se concrétise avec l’activation de l’option d’achat du club de Bundesliga, qui s’attache donc les services de l’attaquant de 21 ans définitivement, annonce le club de la capitale sur son site officiel. Au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike aura donc disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 4 buts et 4 passes décisives en un an et demi. De son côté, l’Eintracht Francfort confirme la nouvelle, et communique sur un contrat jusqu’en 2029.

❗️Comme prévu Hugo Ekitike est définitivement transféré à Francfort. C’est bouclé 🔒✅



🔹Le PSG a 20 % sur la plus value à la revente

🔹Contrat jusqu’en 2029

🔹Option d’achat de 16,5 M€ qui viennent s’ajouter aux 3,5M€ du prêt payant. https://t.co/0d0WQMlWBd pic.twitter.com/wXGgcc9bdH — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 26, 2024 X : @FabriceHawkins

Sur le plan économique, le journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins évoque un pourcentage à la revente pour le PSG à hauteur de 20%. Le club de la capitale encaissera les 3,5M€ du prêt payant, + les 16,5M€ de l’option d’achat.