Comme pressenti depuis plusieurs semaines le dossier Idrissa Gueye touche à sa fin. En effet, le milieu de 32 ans a passé sa visite médicale avec succès et retourne en Angleterre. Le joueur était à un an de la fin de son contrat avec le PSG et devrait rapporter un joli chèque au club.

Gueye fait son come-back à Everton

En effet, l’international sénégalais fait son retour dans son ancien club après trois ans de bons et loyaux services chez les Rouge & Bleu. Sur son site officiel, Everton annonce qu’Idrissa Gueye a paraphé un bail de 2 ans et est ainsi lié aux Toffees jusqu’en juin 2024. Selon Sky Sport, le prix du transfert s’élèverait à 9 millions d’euros. Pour rappel, le natif de Dakar avait coûté 30 millions d’euros à son arrivée en 2019 mais le risque de le voir partir libre la saison prochaine a convaincu la direction parisienne de s’en séparer. L’opération dégraissage se poursuit donc du côté du Paris Saint-Germain en cette dernière journée de mercato. Sur son site officiel, le PSG « souhaite beaucoup de réussite à Idrissa Gueye pour la suite de sa carrière« .