Officiel : Kadidiatou Diani file à l’OL !

La section féminine du PSG perd un élément important de son effectif avec la signature de Kadidiatou Diani à l’Olympique Lyonnais. Si le transfert était annoncé et attendu, il est désormais officiel. L’international française rejoint le rival sur la scène nationale du Paris Saint-Germain.

Après les départs de Sarah Bouhaddi, Kheira Hamraoui, Ashley Lawrence ou encore Li Mengwen, c’est désormais au tour de Kadidiatou Diani de quitter le PSG. Le transfert était annoncé depuis un moment, il est désormais officiel. En effet, sur ses réseaux officiels, l’Olympique Lyonnais annonce la signature de l’internationale française dans le cadre d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2027. Après six saisons en Rouge & Bleu, 161 matchs disputés et 84 buts inscrits, Kadidiatou Diani rejoint donc la grand rival de la section féminine du Paris Saint-Germain. Buteuse à trois reprises ce mercredi 2 août avec l’Equipe de France face au Panama à l’occasion de la troisième et dernière rencontre des phases de poules de la Coupe du Monde féminine, l’attaquante native d’Ivry-sur-Seine (94) va débuter un nouveau chapitre de sa carrière à 28 ans.

✍️ 𝑲𝒂𝒅𝒊𝒅𝒊𝒂𝒕𝒐𝒖 𝑫𝒊𝒂𝒏𝒊 portera nos couleurs pour les quatre prochaines saisons !



Bienvenue à Lyon @kady944 🔴🔵#Diani2027 🖌️ — OL Féminin (@OLfeminin) August 2, 2023 Twitter : @OLfeminin

La section féminine du PSG se montre également active dans le sens des arrivées. En effet, dans la reconstruction de l’effectif Rouge & Bleu, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy sont parvenus à recruter Ana Vitoria, Viola Calligaris et Nicole Payne ne devrait pas tarder à poser ses valises sous les cieux parisiens. Un travail cohérent qui devrait permettre à Gérard Prêcheur d’être compétitif dès le début de la saison. La section féminine parisienne débutera sa saison par une rencontre de préparation le 12 août prochain face au Havre.