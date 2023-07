Officiel : Le groupe convoqué par le PSG pour la tournée au Japon

Ce vendredi soir, après le match amical remporté face à Le Havre (2-0), le PSG a officiellement annoncé le groupe pour la tournée au Japon et en Corée du Sud. Le club a sélectionné 29 joueurs pour ses déplacements à Osaka et Tokyo. Il a aussi décidé de ne pas sélectionner Kylian Mbappé pour ce Japan Tour. Départ demain, samedi 22 juillet.

Une petite accalmie intervient dans le tourbillon médiatique autour du feuilleton Kylian Mbappé. Le club a officiellement annoncé les 29 joueurs qui seront présents pour disputer les matchs de la pré saison. Parmi eux, on y retrouve notamment les nouvelles recrues, certains revenants indésirables et les jeunes joueurs.

Les nouvelles recrues d’abord avec les présences de Manuel Ugarte (en provenance du Sporting), titulaire lors du match amical face à Le Havre (2-0) ce vendredi, tout comme Marco Asensio (Real Madrid), Kang In-Lee (Majorque), Lucas Hernandez (Bayern Munich) et Milan Skriniar et Cher Ndour, qui sont rentrés en seconde période quant à eux.

Les revenants Keylor Navas et Layvin Kurzawa seront également de la partie. Autrefois indésirables, les deux joueurs ont peut-être une carte à jouer durant cette pré-saison. Avec Luis Enrique aux commandes, les cartes sont rabattues. Pour l’entraîneur espagnol, le statut ne compte pas. L’important est l’adaptation du joueur aux idées du coach. Si Navas et Kurzawa se mettent en exergue, ils pourront peut-être espérer intégrer la rotation cette saison.

Les jeunes que sont Cher Ndour, Warren Zaïre Emery, Serif Nhaga, Ethan Mbappé, Ismael Gharbi, Ilyes Housni et Louis Mouquet auront probablement également de quoi tirer leur épingle du jeu. Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux joueurs inexpérimentés, comme il l’a répété après la victoire face au Havre : « C’est un match de pré-saison typique et je pense qu’il y a beaucoup de choses positives sur ce que nous recherchons. Ce sont des matchs qui permettent aux joueurs de s’améliorer physiquement et tactiquement, de s’habituer à des choses un peu différentes. Je pense que c’est bien pour donner des minutes aux joueurs, pour essayer de renforcer l’équipe« .

Certains joueurs pourront également profiter de cette pré-saison pour revenir au mieux après leurs blessures, comme Neymar, Kimpembe ou Renato Sanches. À noter que Gianluigi Donnaruma sera présent pour cette tournée, malgré son incident qui lui est arrivé la veille. Lors de cette tournée, le PSG affrontera Al-Nasr, Osaka, l’Inter et le Jeonbuk Hyundai.

Les 29 joueurs convoqués par le club :

1 – Keylor Navas

2 – Achraf Hakimi

3 – Presnel Kimpembe

4 – Manuel Ugarte

5 – Marquinhos

6 – Marco Verratti

8 – Fabian Ruiz

10 – Neymar Jr

11 – Marco Asensio

14 – Juan Bernat

15 – Danilo Pereira

17 – Vitinha

18 – Renato Sanches

19 – Kang-in Lee

21 – Lucas Hernandez

27 – Cher Ndour

28 – Carlos Soler

30 – Alexandre Letellier

32 – Layvin Kurzawa

33 – Warren Zaïre-Emery

35 – Ismaël Gharbi

36 – Serif Nhaga

37 – Milan Skriniar

38 – Ethan Mbappé

39 – Ilyes Housni

43 – Noah Lemina

44 – Hugo Ekitike

50 – Louis Mouquet

99 – Gianluigi Donnarumma