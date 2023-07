Le PSG officialise son passage en Corée du Sud

Après son match contre Le Havre, le PSG prendra la direction du Japon pour poursuivre sa préparation estivale. Il fera aussi une escale en Corée du Sud.

Les choses sérieuses commencent pour le PSG. Cet après-midi (17 heures), le club de la capitale joue son premier match de préparation contre Le Havre au Campus PSG. Demain, il s’envolera pour le Japon pour poursuivre sa préparation estivale avec encore trois matches amicaux en terre nipponne. Mais alors qu’après leur tournée au Japon, qui se termine le 2 août, il devait rentrer en France, les Parisiens vont faire une dernière escale en Corée du Sud.

Un match amical contre le Jeonbuk Hyundai le 3 août

Lorsque Lee Kang-in a rejoint le PSG, des rumeurs expliquaient que les Rouge & Bleu pourraient prendre la direction de la Corée du Sud après le Japon et même y disputer un match amical. Ce vendredi matin, le club de la capitale a officialisé ce voyage en Corée. Les Parisiens se rendront dans le pays asiatique les 2 et 3 août « pour aller à la rencontre des supporters coréens« , explique le PSG dans son communiqué. Le 3 août, il affrontera le vice-champion de Corée du Sud, le Jeonbuk Hyundai au Busan Asiad Main Stadium situé dans la ville de Busan dans le cadre de la Coupang Play Series. « La Corée est un pays clé pour le Paris Saint-Germain. Le Club y a établi une boutique officielle, en partenariat avec Off The Pitch en juillet 2020 et accueille plus de 500 jeunes dans les centres de sa PSG Academy établie en janvier 2022. Le Paris Saint-Germain est également présent sur les réseaux sociaux via Naver et Twitter en langue coréenne. »