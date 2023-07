Si la section masculine du PSG prépare au mieux sa saison 2023/2024, il en est de même pour les dames Rouge & Bleu. En effet, l’effectif de Gérard Prêcheur pour le prochain exercice se dessine entre les arrivées, mais aussi certains départs.

Après les échecs de la saison passée en Ligue des Champions, en D1 Arkema et en Coupe de France, le PSG Féminin s’apprête à se remettre en piste avec des ambitions et se donne les moyens pour y parvenir. En ce sens, le groupe de Gérard Prêcheur s’est étoffé ces dernières semaines notamment avec les arrivées de Katarzyna Kiedrzynek et Viola Calligaris. Dans le sens des départs, Angelo Castellazzi s’est également montré actif. En effet, le club de la capitale s’est officiellement séparé de plusieurs de ses éléments : Kheira Hamraoui, Ashley Lawrence, Kadidiatou Diani ou encore Li Mengwen, le club de la capitale officialise ce samedi 15 juillet le départ de la gardienne de but Sarah Bouhaddi. Par un message sur ses réseaux officiels, le PSG « remercie chaleureusement Sarah Bouhaddi pour son engagement en Rouge et Bleu« .

Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Sarah Bouhaddi pour son engagement en Rouge et Bleu.



Sarah Bouhaddi aura passé une saison sous les cieux parisiens en ayant disputé 18 rencontres en Rouge & Bleu. A 36 ans, la gardienne de but française est désormais libre de tout contrat.