Le PSG continue à dégraisser son effectif. Après Neymar ce mardi, c’est au tour de Leandro Paredes de quitter officiellement les Rouge & Bleu.

Le PSG continue son dégraissage massif à deux semaines de la fin du mercato. Après avoir officialisé les départs de Neymar Jr, Abdou Diallo et Djeidi Gassama la veille, le club de la capitale a officialisé le départ d’un autre joueur ce mercredi matin. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Leandro Paredes quitte définitivement le PSG et rejoint l’AS Roma de José Mourinho.

Le PSG touchera 2,5M€ hors bonus

Devenu indésirable au PSG et placé dans le loft, Leandro Paredes était poussé vers la sortie depuis la saison passée. Et après un prêt non concluant à la Juventus Turin lors de l’exercice 2022-2023, l’Argentin de 29 ans retrouvera la Serie A et l’AS Roma, club où il avait déjà évolué par le passé (2014-2015 / 2016-2017). Selon quelques échos, le PSG devrait toucher 2,5M€ avec la vente de son joueur qui était encore sous contrat jusqu’en 2024. Avec les bonus, cette transaction pourrait s’élever à 4,5M€. Les dirigeants parisiens continuent donc leur dégraissage massif en se séparant d’un autre joueur avec un salaire important. Arrivé au PSG en janvier 2019 en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg contre la somme de 47M€, Leandro Paredes aura disputé 117 rencontres en quatre saisons chez les Rouge & Bleu. Il a remporté trois titres de Champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions. « Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Leandro sous ses nouvelles couleurs », conclut le PSG dans son communiqué. L’international argentin retrouvera un autre Parisien dans l’effectif de la Roma. En effet, Renato Sanches sera prêté avec option d’achat (15M€) à la Louve. L’officialisation ne devrait plus tarder.

Sur le site officiel du club italien, le directeur de football, Tiago Pinto, a exprimé sa joie après l’arrivée du champion du Monde 2022 : « Dès qu’il a appris que nous étions intéressés, Leandro a clairement indiqué que son objectif était de revenir à la Roma. Sa forte volonté nous a encore plus convaincus que nous devions le ramener chez les Giallorossi et nous sommes ravis de le voir revenir sous les couleurs de la Roma. Depuis son premier passage ici, il a gagné en maturité et en expérience internationale. Sa connaissance du football italien et ses qualités techniques sont autant d’atouts qui nous permettront de renforcer notre équipe. »

L’ancien de Boca Juniors a paraphé un contrat jusqu’en 2025 avec les Giallorossi. Il s’est exprimé sur son retour à l’AS Roma : « Revenir à Rome est toujours quelque chose de spécial, mais le faire maintenant en tant que joueur de la Roma l’est encore plus. J’aimerais remercier les supporters de m’avoir accueilli et la Roma de m’avoir ramené dans le club où j’ai commencé ma carrière en Europe. L’année dernière a été incroyablement heureuse pour moi avec la Coupe du monde, alors maintenant je veux continuer à goûter au succès et je suis convaincu que je peux le faire avec cette équipe. »