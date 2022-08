Comme pour beaucoup de dossiers lors de ce mercato, les discussions se sont éternisées. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le Paris Saint-Germain et la Juventus travaillent sur le dossier Leandro Paredes, les deux clubs ont finalement réussi à s’entendre autour d’un prêt avec une option d’achat de 22 millions d’euros.

Leandro Paredes s’envole vers Turin

Non convoqué pour le match face à Toulouse ce mercredi (21h00, 5e journée de Ligue 1), l’ancien joueur de la Roma a signer son contrat aujourd’hui après avoir réussi la traditionnelle visite médicale. L’international Argentin (44 sélections) rejoint donc la Juventus dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat qui selon L’Équipe s’élève à 22 millions d’euros. Une information officialisée par le PSG via un communiqué ce mercredi soir. Le joueur a en effet gardé une très belle cote en Italie après des passages remarqués au Chievo Verone, à Empoli et à la Roma. Mais son choix, de rejoindre la Vieille Dame est sûrement motivé par le fait de vouloir garder son statut durement acquis avec l’Albiceleste en vue de la prochaine Coupe du Monde. Il devrait tout de même retrouver très vite le PSG puisque le club de la capitale à hérité des noirs et blanc en Champions League, le temps pour Leandro Paredes (même s’il est suspendu) de faire ses derniers adieux au Parc ?