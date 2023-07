Officiel : Luis Enrique est le nouvel entraineur du PSG

Après avoir licencié officiellement Christophe Galtier ce matin, le Paris Saint-Germain a solennellement présenté aux médias, lors d’une conférence de presse, son nouvel entraineur pour la saison 2023/2024 : Luis Enrique. En effet l’Espagnol a été intronisé, aux côtés du président parisien Nasser Al Khlaïfi en direct du nouveau centre d’entrainement du club à Poissy.

Après une saison passée sur le banc des Rouge & Bleu, Christophe Galtier n’est plus l’entraineur du Paris Saint-Germain et laisse sa place pour la prochaine saison à Luis Enrique. Le technicien espagnol de 53 ans entame sa 5ème expérience sur un banc de touche, après le Barça B (2008-2011), l’AS Roma (2011-2012), le Celta Vigo (2013-2014), le FC Barcelone (2014-2017) et la sélection espagnole (2018 puis 2019-2022). Nasser Al Khelaïfi a donc officialisé lors d’une conférence de presse à Poissy, après une visite guidée pour les journalistes sur place, le nouveau coach parisien pour la prochaine saison.

🚨 BREAKING : Luis Enrique avec Nasser al-Khelaifi. Le coach s'est engagé jusqu'en 2025 avec le PSG pic.twitter.com/kp50XvEWgm — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2023

Luis Enrique débarque donc à Paris pour deux saisons et une année supplémentaire en option. Le technicien arrive bien entouré avec 3 adjoints qui l’accompagnent depuis toujours sur ses différentes aventures. L’Espagnol aura du travail cet été, la reprise de l’entrainement se fera en fin de semaine, le 7 juillet pour les non internationaux et le 17 juillet pour les joueurs impliqués en sélection en juin, avant de s’envoler pour le Japon afin de préparer la saison 2023/2024.