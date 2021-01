Comme annoncé depuis quelques jours, le prêt de Marcin Bulka au FC Cartagena (LaLiga 2) a pris fin. Le PSG a officialisé cette information dans un communiqué. Le portier parisien avait seulement disputé 4 matches avec le club espagnol. Par la même occasion, le club de la capitale a annoncé que son international U21 polonais est prêté jusqu’à la fin de la saison à La Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2).“Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat”, précise le PSG. Pour rappel, Marcin Bulka est sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’en 2025. Châteauroux est actuellement lanterne rouge de L2 avec seulement 3 victoires en 21 matches (5 nuls et 14 défaites). Ils ont notamment encaissé 36 buts depuis le début de la saison. “Le Paris Saint-Germain souhaite à Marcin le meilleur dans les nouveaux challenges qui l’attendent désormais à Châteauroux”, conclut le PSG dans son communiqué.

Sur le site officiel de Châteauroux, Marcin Bulka a livré ses premières impressions. “Je voulais avoir plus de temps de jeu. Châteauroux est pour moi une belle opportunité avec le maintien de l’équipe et je vais faire mon maximum pour arriver à cet objectif. Je suis là pour aider, travailler plus et jouer. Impatient de faire la connaissance des mes coéquipiers.” De son côté, l‘entraîneur de Châteauroux, Benoît Cauet, a donné son ressenti sur cette arrivée. “Marcin Bulka est un gardien très physique, déjà international polonais. Il appartient au PSG et était en Espagne durant cette première moitié de saison. Il a une très grosse présence physique également et il a connu la Ligue 1 avec Paris. Je suis satisfait de sa venue, il vient nous donner un coup de main pour atteindre notre objectif.”

Statistiques 2020-2021 de Marcin Bulka