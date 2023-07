Sur les tablettes du Paris Saint Germain depuis maintenant un an, Milan Skriniar signe officiellement dans le club de la capitale. Un contrat de 4 ans pour un salaire de 9 millions d’euros annuels. Le défenseur slovaque débarque en provenance de l’Inter Milan, après 6 saisons passées dans le club lombard.

Le Paris Saint-Germain travaillait sur ce dossier depuis un an maintenant, après avoir essuyé un refus catégorique de l’Inter Milan l’été dernier pour un transfert à hauteur de 60 millions d’euros (les Italiens en voulaient 80), le club de la capitale a fait preuve de patience et reçoit Milan Skriniar gratuitement cet été. Le joueur débarque libre de tout contrat après six saisons passées dans le championnat italien sous les couleurs Nerazzurri. Le Slovaque y à remporter un Scudetto, deux Coupes nationales et deux Supercoupe d’Italie. Désormais parisien, Skriniar a signé un contrat de 4 ans le liant au PSG jusqu’en 2027, pour un salaire annuel de 9 millions d’euros annuels, assortis de 2 millions de bonus à l’année. Welcome to Paris Milan !