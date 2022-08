Officiel : Thierno Baldé signe à l’ESTAC Troyes

On le sait, le PSG possède l’un des centres de formation les plus productifs de l’Hexagone. Ils sont nombreux à évoluer aujourd’hui au sein de l’élite française, mais également dans les différents championnats étrangers. Et un autre titi parisien va découvrir la Ligue 1 en-dehors de son club formateur. Prêté au Havre l’an passé, Thierno Baldé (20 ans) avait fait bonne impression en Ligue 2. Ce qui a convaincu l’ESTAC Troyes de miser sur le jeune latéral.

C’était pressenti depuis un petit moment, c’est désormais officiel, Thierno Baldé a paraphé un contrat de cinq saisons avec le club troyen. Le montant de cette transaction n’a pas été précisé. Sur son site officiel, le PSG a indiqué : « Le défenseur français Thierno Baldé, 20 ans, s’est engagé avec l’ESTAC Troyes dans le cadre d’un transfert définitif. Formé au Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint en 2015 après avoir débuté le football dans des clubs franciliens (AJ Limeil Brévannes, US Sénart-Moissy), Thierno Baldé a signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale en 2020. Le natif de Villeneuve Saint-Georges a ensuite été prêté au cours de l’été 2021 au Havre AC, en Ligue 2. Il a disputé 31 matches avec la formation normande. Le Paris Saint-Germain félicite Thierno et lui présente tous ses vœux de réussite pour ce nouveau challenge. »