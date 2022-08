Dès son intronisation à la tête de l’effectif du PSG, Christophe Galtier s’est montré très clair : la hiérarchie des gardiens sous sa houlette sera définie. Terminée donc l’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le portier italien débute l’exercice 2022-2023 dans la peau du titulaire. Relégué comme doublure, l’ancien merengue pourrait donc être tenté de plier bagages d’ici au 1er septembre prochain. Et un club serait prêt à sauter sur cette aubaine.

Le Napoli dans le coup

En effet, cela fait un petit moment que cette information tourne en Italie : le SSC Napoli aimerait faire venir Keylor Navas. En manque de portiers, les Napolitains souhaiteraient ainsi se faire prêter l’expérimenté parisien, les émoluments du principal intéressé étant bien trop conséquents pour envisager un simple transfert. Sachant que le PSG s’intéresse, pour sa part, à Fabian Ruiz, un hypothétique terrain d’entente est ainsi évoqué en terre transalpine. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, si l’arrivée de Keylor Navas venait à se conclure, cette opération devrait bien être dissociée du dossier menant au milieu de terrain espagnol. Un temps pisté, Kepa (Chelsea) deviendrait une option compliquée, d’où l’intensification des négociations avec le PSG pour Keylor Navas.

En outre, Fabrizio Romano confirme les dires de Gianluca Di Marzio : Salvatore Sirigu, vieille connaissance rouge et bleu, devrait être le gardien remplaçant du Napoli cette saison. De son côté, RMC évoque également ce dossier. Selon cette source, Naples est bel et bien sur les traces de Keylor Navas, les discussions se concentrant sur un prêt. Néanmoins, pour l’heure, le principal intéressé n’aurait pas encore tranché concernant son avenir. Celui-ci hésiterait entre quitter le PSG pour se garantir une place de titulaire où rester la doublure de Gianluigi Donnarumma et essayer d’inverser la tendance.