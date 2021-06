Les derniers échos sur le cas Hakimi

Après l’officialisation de l’arrivée Georgino Wijnaldum jeudi dernier et celle de Gianluigi Donnarumma qui devrait arriver dans les prochains jours, le PSG travaille activement pour recruter un nouveau latéral droit. Poste décimé depuis des années, le Paris Saint-Germain veut définitivement y remédier en recrutant du très lourd. Annoncé depuis plusieurs semaines proche du club de la capitale, les négociations pour Achraf Hakimi devraient s’accélérer dans les prochains jours.

Comme l’indique Gazzetta Dello Sport dans son édition du jour, le PSG va soumettre une nouvelle offre à l’Inter à hauteur de 70M€. Le journal italien déclare que le joueur “s’éloigne de jour en jour de l’Inter” et les pourparlers devraient s’accélérer car le joueur représente opportunité “luxueuse” de reconstruire un nouveau projet pour les Nerazzuris.

Si Chelsea a augmenté son offre en incluant Emerson Palmieri dans la transaction, le club italien aurait surtout besoin de liquidités. Une donnée qui donnerait un véritable avantage à l’offre prochaine du club de la capitale. Des sources interiste indique que le “week-end sera chaud à Milan” avec cette proposition à venir.

De son côté,le média Sky Sport, via son journaliste phare Gianluca Di Marzio, affirme aussi que le PSG a augmenté son offre pour Achraf Hakimi mais qu’elle n’était pas encore au niveau des exigences de l’Inter.

Pendant ce temps-là, Chelsea aurait pris “une légère avance” dans ce dossier et proposerait un joueur (Palmieri/Christiansen/Alonso) en plus d’une indemnité de transfert de 60M€ pour Hakimi. Mais, même son de cloche que pour la Gazetta Dello Sport, les milanais cherchent en priorité des liquidités et demanderaient plus d’argent.