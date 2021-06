Visite médicale lundi pour Donnarumma (Di Marzio)

On le sait, le PSG veut être extrêmement actif lors de ce mercato estival dans le but de se renforcer, et indirectement de conserver ses meilleurs éléments tels que Kylian Mbappé. Après avoir officialisé l’arrivée de Georgino Wijnaldum jeudi dernier, le club de la capitale poursuit “son marché” chez les joueurs libre de tout contrat.

Comme l’affirme les médias français et italiens, le PSG va recruter Gianluigi Donnarumma. Les deux parties sont tombés d’accord sur un contrat de 5 ans et un salaire de 10 millions d’euros brut annuel avec bonus. Il ne reste plus qu’à passer la visite médicale pour officialiser cette arrivée. Alors qu’elle était annoncée pour ce jeudi, elle devrait finalement se dérouler lundi prochain selon le journaliste Gianluca Di Marzio, après le dernier match de poule de l’Italie face au Pays de Galles. Une information confirmée par son collègue, Fabrizio Romano, qui rajoute que le staff parisien sera présent lors de celle-ci.