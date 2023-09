OL/PSG – La rencontre en chiffres et en records

Le PSG a impressionné face à l’Olympique Lyonnais pour cette 4e journée de Ligue 1. Avec une victoire 1-4 au Groupama Stadium, le club de la capitale confirme ses belles performances du début de saison. Le PSG est désormais leader de Ligue 1 au classement. Retour en chiffres sur cette rencontre…

Le PSG, toujours maître de la possession

Le PSG de Luis Enrique possède une particularité que l’on avait pas revu depuis le passage de Laurent Blanc dans la capitale. Depuis le début de saison, et ce lors de chaque rencontre disputée, les Rouge & Bleu ont dominé leurs adversaires avec une possession du ballon impressionnante. Lors des quatre dernières rencontres de Ligue 1, le PSG obtient une moyenne de 72,45% en possession, dont 69,1% face à l’OL hier soir. C’est 11,5% de plus que la saison passée (60,9%). En dehors de la possession de balle des Parisiens, cette confrontation a été le match de tous les records. Jamais Lyon n’avait perdu sur une aussi grande marge à domicile face à Paris. Le club parisien est d’ailleurs sur une série de 5 matchs sans défaite à l’extérieur contre l’OL. Le record est de 7 matchs et date de la saison 1983/1983. Autre record, Lyon n’avait plus été mené de 4 buts à la mi-temps depuis 1966.

C’est aussi le match des performances individuelles puisque Kylian Mbappé fait désormais de Lyon sa cible préférée avec Dijon (12 buts inscrits toutes compétitions confondues). Achraf Hakimi et Manuel Ugarte se sont aussi illustrés dans cette partie. Le Marocain est très offensif sur son couloir depuis l’arrivée de Luis Enrique. En inscrivant le but du 2-0, le latéral droit totalise 10 buts en Ligue 1, soit trois bus de plus que n’importe quel défenseur/piston du championnat. Pour ce qui est de l’Uruguayen, il est sur une lancée exceptionnelle depuis qu’il porte la tunique parisienne. Il a récupéré 41 ballons, soit plus que n’importe quel autre joueur dans l’élite depuis le début de la saison. Seul Thiago Motta possède un score plus élevé après quatre journées (47) depuis qu’Opta analyse les matchs (2006/2007). Enfin, Bradley Barcola n’a joué que 15 minutes mais a déjà marqué l’histoire du club. En effet, en entrant en jeu il est devenu le 500e joueur de l’histoire du PSG.