OL / PSG : Le groupe convoqué par Luis Enrique

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video). Après la belle victoire la semaine passée face au RC Lens, les Parisiens doivent enchaîner afin de définitivement lancer leur saison.

Pour le déplacement sur la pelouse du Groupama Stadium de l’OL, le Paris Saint-Germain peut compter sur la quasi totalité de son groupe. En effet, outre les blessés que sont Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Luis Enrique a fait appel à toutes ses options possibles et disponibles, à quelques exceptions près. S’il était présent dans le groupe lors des trois premières journées de Ligue 1 Uber Eats, Hugo Ekitike n’avait disputé qu’une petite poignée de minutes jusque-là lors de la première rencontre de la saison face au FC Lorient (0-0). Aujourd’hui, l’ancien du Stade de Reims, qui a été un acteur majeur des 48 dernières heures du mercato, n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour le déplacement dans le Rhône. Absent la semaine passée face au RC Lens, Gonçalo Ramos fait son retour dans le groupe.

Le néo-parisien Bradley Barcola fait sa première apparition dans le groupe du technicien espagnol et aura l’occasion de (déjà) faire son retour à Lyon et affronter ses désormais ex-coéquipiers. S’il s’est engagé cette nuit avec le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a été laissé au repos pour l’entraînement de ce samedi matin et ne prendra logiquement pas part au déplacement à Lyon.

Le groupe du PSG face à l’OL