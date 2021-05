OL / PSG : le rendez-vous capital

Ce soir, à 21 heures, au Groupama Stadium, les sections féminines de l’OL et du PSG joueront leur saison sur un match. Les Parisiennes (1 nul, 19 victoires en D1 cette saison) auront l’opportunité de se rapprocher du titre et de mettre fin à une série de quatorze sacres de champion de France des Lyonnaises. L’instant est capital. C’est une petite finale. Paris ne doit pas perdre et il aura alors neuf orteils sur la première place du podium. Il suffirait ensuite de faire le travail vendredi prochain contre Dijon pour être champion de France 2021. Ce soir, à Décines, Olivier Echouafni devra à priori se passer de Marie-Antoinette Katoto (qui n’a participé qu’à une partie de la semaine de travail). L’animation offensive du PSG devrait reposer sur Kadidiatou Diani (13 buts, 9 passes décisives), élue meilleure joueuse de la D1, et sur Sandy Baltimore (8 buts, 10 passes décisives en D1), élue meilleur espoir de la D1. “On a une équipe très forte et qui travaille très dur pour préparer ce match. Je pense que l’équipe et le club dans sa globalité mériteraient cette victoire. Il faudra tout donner, essayer de gagner et ramener le trophée, pour nous et pour le PSG”, clame Sara Däbritz sur le site officiel. Place aux actes.

La possible feuille de match du OL/PSG

Match reporté de la 16e journée de D1 Arkema | Dimanche 30 mai 2021 à 21 heures au Groupama Stadium (Décines) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Frappart