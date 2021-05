Paredes : “On avance petit à petit, on est focus à chaque match”

Face à l’OL, les Féminines du PSG ont réussi à obtenir le match nul (0-0) au Groupama Stadium, à l’occasion du match en retard de la 16e journée de D1 Arkema. Une très bonne opération pour les Rouge et Bleu qui conservent un point d’avance sur son adversaire du soir avant le dernier match de la saison la semaine prochaine (PSG / Dijon et OL / Fleury). Les Parisiennes devront bien terminer le travail au Stade Jean-Bouin vendredi prochain pour mettre fin aux 14 titres de champion de France d’affilée de l’OL. Au micro de Canal Plus, la capitaine du PSG – Irène Paredes – est revenue sur la prestation du club de la capitale.

“Un titre quasiment acquis ? Pour le moment, on a fait un match nul très important pour nous. On est contentes pour cela parce que ce n’était pas évident. Mais ça reste un match et il faudra gagner. On avance petit à petit. À chaque match, on est focus. On voulait gagner aujourd’hui, mais même si on a eu des occasions, à la fin on a souffert un peu. Il faut continuer. Une célébration qui montre que c’est presque gagné ? C’est important mais ce n’est pas le titre. La semaine prochaine, ça ne sera pas évident. Ça sera trois points, on jouera contre une bonne équipe et il faudra finir le travail. Un retour en Espagne ? On ne va pas parler de ça. Je suis au PSG et il reste un match.”