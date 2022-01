Les féminines du PSG étaient de retour sur les terrains hexagonaux ce dimanche 9 janvier après une trêve hivernale bien méritée. Opposées à Dijon en 16e de finale de Coupe de France, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont assuré l’essentiel en validant leur ticket pour la suite de la compétition (0-0, 5 TAB à 4). Au sortir de cette qualification, le technicien rouge et bleu a fait part de sa joie au micro de PSG TV. Celui-ci a également évoqué brièvement le retour à la compétition d’Aminata Diallo.

« J’avais prévenu les joueuses que ce serait un match difficile. Synthétique, Dijon, le temps, premier match de l’année, il y avait tous les ingrédients d’un piège. On a fait un très bon début de match, mais leur défense était très solide. Nous sommes ensuite tombés dans un faux rythme en fin de première période. Lors de la séance des tirs au but, Dijon avait l’avantage parce que leur gardienne était en pleine réussite. Pour nous, c’était la première fois que ce cas de figure arrivait. Tout le monde a été très sérieux, je suis très heureux de la qualification. Il a fallu beaucoup remanier le onze suite à des cas de Covid-19 et des blessures. L’idée était de repartir sur l’idée de l’équipe qui avait terminé les matches allers sur synthétique. Aminata Diallo a fait une belle rentrée, sportivement et c’est aussi une bonne chose sur le plan humain. »