Les Féminines du PSG vont retrouver la compétition dimanche après-midi (14h30) avec un déplacement à Dijon dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Une compétition qui tient à cœur au club de la capitale. À la veille de cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle – l’entraîneur parisien – a évoqué la reprise de son équipe et le match.

« Tout le monde a repris. Les joueuses avaient un programme à suivre pendant les fêtes, quelques-unes ont été embêtées par le Covid, donc on a fait attention pour ne pas provoquer des blessures, indique le coach pour PSG TV. Il y a eu quelques ajustements à faire, mais cette première semaine de reprise s’est très bien passée ! On va faire en sorte de faire jouer les joueuses qui sont le plus apte physiquement sur ce premier match de l’année, et faire ensuite entrer les autres sur les rencontres suivantes, pour retrouver une condition optimale rapidement, et aborder la suite de la saison avec sérénité. »