OL / PSG – Les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais reçoit le PSG dans son antre à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). Bien installé en tête du championnat, le club de la capitale voudra bien démarrer son année, notamment en vue des échéances continentales qui arrivent à grands pas. De son côté, l’OL peine et pointe à une morne 13e place. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino a dû composer avec des absences, et non des moindres.

Avec les forfaits d’Angel Di Maria, Lionel Messi, Neymar et Julian Draxler, le secteur offensif parisien ressemble quelque peu à un désert. Pour remédier à cela, le technicien argentin a décidé de réitérer, comme face à Vannes, avec un Georginio Wijnaldum dans la ligne d’attaque. Le Batave sera accompagné de Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Paredes et Verratti occuperont l’entrejeu, tandis que Sergio Ramos reste bien sur le banc, la paire Marquinhos / Kimpembe étant titularisée.

Feuille de match OL / PSG

20e journée de la Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 9 janvier 2022 à 20 heures 45 au Groupama Stadium – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : François Letexier

Le XI du PSG : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Herrera, Paredes, Verratti – Wijnaldum, Icardi, Mbappé Remplaçants : Rico, Franchi, Ramos, Bernat, Kehrer, Bitshiabu, Dina Ebimbe, Simons, Michut, Bitumazala, Yansané