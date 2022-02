Ollé-Nicolle : « Délivrer des performances parfaites jusqu’au bout »

Si la section masculine du PSG était sur le pont ce vendredi soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, les féminines rouge et bleu disputaient, elles aussi, une rencontre de championnat. Opposées au Dijon FCO en match en retard de la 12e journée de D1 Arkema, les Parisiennes se sont également imposées, mais bien plus aisément que les hommes de Mauricio Pochettino.

En effet, le PSG a glané un succès une nouvelle fois probant par le score fleuve de 5-0. Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto, par deux fois, Sandy Baltimore et Sara Dabritz ont été les buteuses du soir. Au sortir de cette très belle victoire, Didier Ollé-Nicolle s’est exprimé auprès de PSG TV. Le coach francilien a forcément fait part de toute sa satisfaction et ses ambitions pour le reste de la saison : « Nous avons trois objectifs depuis le début de saison qui sont toujours atteignables. Plus ça va, plus c’est difficile car on rencontre les meilleures équipes dans toutes les compétitions. Le championnat sera serré jusqu’au bout avec l’Olympique Lyonnais, on connait l’histoire du match aller. Il y aura un match retour. Nous devrons délivrer que des performances parfaites jusqu’au bout. Nous sommes dans une très bonne dynamique. La première période était magnifique avec beaucoup de relations dans l’interligne. Toutes les joueuses ont été parfaites. Nous avons réalisé 20 clean sheets sur 22 matches, c’est une fierté. »