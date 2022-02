Les Féminines du PSG réalisent une saison quasi-parfaite. À l’exception du large revers sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en novembre dernier (1-6) dans des conditions très particulières, les Parisiennes sont qualifiées en quarts de finale de Coupe de France (Montpellier) et d’UEFA Women’s Champions League (Bayern Munich) et comptent seulement trois points de retard sur l’OL en championnat. Les Rouge & Bleu peuvent notamment compter sur une Marie-Antoinette Katoto qui performe à tous les matches. Avant son doublé face à Guingamp (6-2, le 5 février), qui lui a permis de devenir la meilleure buteuse de l’histoire des Féminines du PSG, l’internationale française avait réalisé un mois de janvier prolifique avec un triplé contre l’AS Saint-Etienne (5-0) et un but lors de l’écrasante victoire face à l’OL en Coupe de France (3-0).

Ainsi, sans surprise, l’attaquante des Féminines du PSG est en lice pour le titre de meilleure joueuse du mois de janvier. Elle sera en concurrence avec les attaquantes Mathilde Bourdieu (5 buts, Paris FC) et Katja Snoeijs (3 buts, Girondins de Bordeaux). « Ces candidates vont maintenant être départagées par le vote du public et celui de leurs homologues des douze clubs du championnat », précise la FFF sur son site internet. Les votes (ici) se clôtureront le samedi 12 février à 12h. Le nom de la lauréate sera dévoilé le mardi 15 février. Marie-Antoinette Katoto pourrait devenir la troisième Parisienne à obtenir cette récompense individuelle cette saison après Sakina Karchaoui en décembre et Sara Däbritz en septembre.