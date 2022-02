Le PSG reçoit le Real Madrid ce mardi soir dans un match qui s’annonce bouillant en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si la récente victoire face au LOSC sur le score fleuve de 1-5 avait logiquement suscité de l’enthousiasme, le succès glané dans les ultimes minutes face à Rennes ce vendredi soir a achevé de semer le doute. Sur le plateau du Late Football Club, Christophe Jallet s’est, pour sa part, montré très dubitatif devant le niveau affiché par son ancienne équipe à quelques jours de s’opposer aux Madrilènes.

« C’est un éternel recommencement pour le PSG en Ligue 1 cette saison. Le scénario leur est une fois de plus favorable avec un but à la fin, mais on s’ennuie durant les matches du PSG. Et ce que je trouve inquiétant, c’est qu’ils ne sont apparemment pas capables d’appuyer sur l’accélérateur afin de mettre l’équipe adverse en difficulté. Ils l’ont fait la semaine dernière par moment face à Lille, mais en règle générale c’est tout de même très poussif. Quand on voit le niveau de jeu affiché sur le terrain, c’est une grosse déception pour l’heure. »