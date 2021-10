Ollé-Nicolle : « On a eu du mal à entrer dans le match »

Opposées à l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 6e journée de D1 Arkema, les féminines du PSG ont glané les trois points de la victoire grâce à un succès 2-0, validant, par la même, un sixième succès de rang en championnat. Élément majeur du onze parisien depuis le début de la saison, Sara Dabritz a confirmé en ouvrant la marque avant de servir Marie-Antoinette Katoto pour entériner le succès rouge et bleu. Au sortir de cette partie, Didier Ollé-Nicolle a reconnu, au micro de PSG TV, que tout n’avait pas été facile ce dimanche midi.

« On a eu du mal à entrer dans le match, à trouver les automatismes et les décalages et à prendre de la vitesse. Il faut aussi insister sur le très bon match réalisé par Saint-Étienne. Cette équipe est venue ici pour bien travailler, bien défendre, avec un bloc très resserré qui coulissait bien, avec beaucoup de constance. Saint-Étienne possède quelques joueuses puissantes et a axé son jeu sur les contres. Il fallait être attentif par rapport à ça, et les user. Cela a été un peu laborieux au départ, et puis mon équipe s’est améliorée, jusqu’à un très bon dernier quart d’heure. L’objectif de la deuxième période était de rester constant et de marquer ce deuxième but pour se mettre à l’abri et poursuivre notre série. C’est chose faite, c’est bien« , a exposé Didier Ollé-Nicolle.