Ce mercredi soir (21h sur Youtube et DAZN), les Féminines du PSG débuteront leur phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League face à Breidablik. Un nouveau format de compétition instauré par l’UEFA cette saison. Et avant cette rencontre sur la pelouse synthétique du club islandais, l’entraîneur des Parisiennes – Didier Ollé-Nicolle – a évoqué cette compétition, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

La nouvelle formule

Ollé-Nicolle : « C’est une compétition qui réunit les plus grandes équipes maintenant. Quand je dis « maintenant », c’est parce que la formule est nouvelle, il y a plus d’équipes, des tours préliminaires, une phase de groupes… Elle se rapproche de plus en plus de la version masculine. Participer à ce nouveau format est très excitant. Cela va permettre à notre équipe de participer à beaucoup de matches de haut niveau, c’est donc très intéressant. Cela nous oblige à élever notre niveau au quotidien. »

L’état d’esprit des joueuses

Ollé-Nicolle : « Notre dernier match a été annulé (face à Guingamp en raison des intempéries, ndlr), ce qui est toujours ennuyeux quand on l’a bien préparé. Au dernier moment, le soufflet est un peu retombé. Nous avions également réalisé une préparation en fonction de la rencontre de Champions League qui arrivait et de ce déplacement en Islande. Il a fallu faire quelques ajustements et s’adapter, mais c’est le propre du sportif de haut niveau. On ne peut pas tout prévoir. Mais l’équipe se sent bien, les joueuses sont très réceptives, il y a une bonne mentalité dans le groupe. On va avoir beaucoup de matches, quatre en deux semaines, il faudra donc être juste au niveau du turn-over et des temps de jeu des unes et des autres. Mais on ne pense pour l’instant qu’au match de mercredi, car je m’attends à une rencontre difficile. »