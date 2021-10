Deschamps : « Mbappé n’est pas un joueur compliqué à gérer »

Après un mois de septembre intense, les joueurs du PSG sont actuellement occupés par les matches de sélection. Appelés par Didier Deschamps, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé vont disputer la demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique ce jeudi (à 20h45). Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, le sélectionneur des Bleus a été questionné sur sa gestion de Kylian Mbappé ainsi que sur les difficultés rencontrées par Mauricio Pochettino avec son trio offensif.

Les difficultés rencontrées par Pochettino avec son trio offensif

Deschamps : « Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et là, vous ne parlez que de trois joueurs. Mais les sept autres, ils font quoi ? Ils ne servent à rien ? Une équipe, ce n’est pas trois joueurs. OK, les attaquants sont censés, de par leurs qualités individuelles, finir le travail. Mais il n’y a pas que ça. Quand l’équipe n’a pas le ballon, les attaquants sont également concernés. Quand elle l’a, il y a les déplacements, la complémentarité à trouver avec les latéraux, les milieux de terrain. »

Sa gestion de Kylian Mbappé

Deschamps : « Kylian n’est pas un joueur compliqué à gérer. Il s’inscrit toujours dans un objectif collectif. Après, il a cette capacité, partagée avec quelques joueurs, à pouvoir faire la différence tout seul lors d’un match. Mais ce n’est pas pour ça que lui-même s’auto-exclut de l’objectif collectif. Ça passe par des discussions souvent très enrichissantes. Quand j’ai quelque chose à lui dire, à lui comme à un autre d’ailleurs, pour le bien de l’équipe, je le fais. C’est comme ça depuis le début et je continuerai ainsi. Sincèrement, je pense que les entraîneurs en Ligue 1 et surtout dans les divisions inférieures ont beaucoup plus de difficultés à gérer d’autres joueurs. Je préfère avoir Kylian dans mon équipe parce que je sais que l’équipe de France sera plus forte avec lui que sans lui. »

Son trio offensif Benzema-Griezmann-Mbappé

Deschamps : « Ces trois-là se connaissent mais je n’ai pas qu’eux dans mon groupe. L’équipe de France a tou­jours mar­qué des buts. Ce fut le cas à l’Euro (sept en quatre matchs). Tout peut être amé­lioré. On re­vient tou­jours à cet équi­libre entre les deux phases. Il ne faut pas re­non­cer au po­ten­tiel of­fen­sif car c’est là qu’on va ga­gner le match. L’as­pect dé­fen­sif, lui, per­met de ne pas les perdre. »