Olmeta est heureux que Mbappé soit encore au PSG

L’équipe de France affronte ce soir la Finlande pour la dernière journée de la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Déjà qualifiés, les Bleus de Kylian Mbappé vont disputer une rencontre sans enjeu après une magnifique performance face au Kazakhstan ce samedi (8-0). Pour le consultant RMC Sport, Pascal Olmeta, l’attaquant du PSG est actuellement le meilleur joueur du monde.

« Mbappé ? On a de la chance d’avoir ce jeune joueur qui est encore en France ! Le gamin il se régale et pour moi c’est le meilleur au monde ! Qu’est ce qu’on va chercher ailleurs ? Tu vois tous ses gestes, tous ses buts, il n’arrête pas de progresser. Le PSG aurait dû tout faire pour le garder, avant les Neymar et Messi ! Imagine aujourd’hui s’il part ?! »