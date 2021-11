Ce samedi soir, l’Équipe de France reçoit le Kazakhstan au sein de l’enceinte du PSG, le Parc des Princes. En cas de résultat positif, la troupe de Didier Deschamps peut valider son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pour cette partie qui débute à 20h45, étant donné que Presnel Kimpembe a dû déclarer forfait pour cette trêve internationale, Kylian Mbappé est le seul et unique parisien titularisé. Seule petite nouveauté dans le XI tricolore, la présence de Kingsley Coman, titi francilien, positionné comme piston droit dans un système en 3-5-2. Le numéro 7 rouge et bleu sera, lui, associé à Karim Benzema à la pointe de l’attaque.

Et l’Équipe de France ne pouvait pas mieux démarrer ! Bien lancé par Karim Benzema, Théo Hernandez sert parfaitement Kylian Mbappé qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque (1-0, 6e minute de jeu).

Le XI français :

Lloris – Upamecano, Koundé, L. Hernandez – Coman, Rabiot, Kanté, T. Hernandez – Griezmann – Mbappé, Benzema

Georginio Wijnaldum bataillera, de son côté, brassard au bras, face au Monténégro. Là aussi, le milieu du PSG peut, en cas de succès avec les Pays-Bas, obtenir la qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

Le XI des Pays-Bas.

Biljow – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind – Klaassen, F de Jong, Wijnaldum – Lang, Memphis, Danjuma

Des rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !