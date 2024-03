Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Et pour entamer ce sprint final haletant, les Rouge & Bleu débutent par un Classique sur la pelouse du Vélodrome. Et pour cette rencontre, Luis Enrique doit se passer de Bradley Barcola et Nuno Mendes. En revanche, Marquinhos, Milan Skriniar et Marco Asensio retrouvent le groupe parisien au meilleur des moments. Invaincu depuis novembre, les Parisiens voudront parfaitement lancer leur sprint final avec un succès face au rival, dans cette 27e journée de Ligue 1.

Avant la trêve internationale, le PSG s'était largement imposé sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-6). Aucun Csien n'avait annoncé le bon résultat ici.