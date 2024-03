OM / PSG – Les Français ont une large préférence pour le PSG

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG et Marseille s’affrontent au stade Vélodrome pour le deuxième Classico de la saison. Les Français ont une préférence pour les Rouge & Bleu.

Même si le PSG possède 20 points d’avance sur Marseille en Ligue 1, le Classico est toujours une rencontre attendue par les supporters des deux clubs, mais également les amoureux du football. Même si le club de la capitale domine cet affrontement depuis plus de 10 ans, le Classico reste un évènement. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL*, 57 % des amateurs de football, estime que le Classico reste un événement important de la saison. Seuls 40 % d’entre eux estiment à l’inverse que c’est devenu un match comme un autre en raison de l’écart sportif entre les deux clubs. Selon ce sondage, le PSG donne une meilleure image de sa ville (49%), pratique un jeu plus spectaculaire (61%) et a la meilleure équipe (65%).

Pour 60% des sondés, le PSG a progressé ces dernières années

Pour 60% des amateurs de football, le PSG a progressé ces dernières années, alors que 59% estime que Marseille a régressé. 54% des personnes sondées préfèrent le PSG à Marseille (37%). En ce qui concerne les stades, les avis divergent. 48 % des Français accordent leur préférence au Parc des Princes, mais 53% des amateurs de football optent pour le Vélodrome. Enfin, au moment de pronostiquer le résultat de ce soir, 53% voient une victoire du PSG, 20% une victoire de Marseille et 26% un match nul.

* L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 414 amateurs de football.