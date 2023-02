OM / PSG – les notes des parisiens

Ce soir, le PSG a surclassé Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Grâce à un Kylian Mbappé historique et un très bon Lionel Messi, les Parisiens prennent le large en tête du championnat avec huit points d’avance sur son adversaire du soir.

Le PSG n’a pas trop été embêté par Marseille ce soir lors du dernier Classico de la saison. Même si l’OM a eu la première occasion par l’intermédiaire de Nuno Tavares, le club de la capitale a profité des espaces laissés par la défense marseillaise pour jouer la profondeur. Une aubaine pour Kylian Mbappé, qui adore dévorer les espaces et partir dans le dos des défenses. Les Parisiens se sont imposés largement mais auraient pu encore plus faire mal aux Marseillais avec de très grosses occasions par l’intermédiaire de Messi, Marquinhos ou du numéro 7 parisien. Le PSG a aussi réalisé une clean sheet, la première en six matches de championnat, grâce à un très grand Gianluigi Donnarumma auteur de deux parades exceptionnelles.

Les notes des Parisiens :

Donnarumma (8) – Mukiele (7), Kimpembe (non noté), Marquinhos (7), Ramos (7), Danilo (7), Mendes (7)– Ruiz (7), Vitinha (7), Verratti (6,5) – Mbappé (9), Messi (8)

Le malheureux fait du match

De retour sur les terrains contre Monaco (15 minutes) après quatre mois d’absence en raison d’une blessure au tendon d’Achille, il avait enchaîné avec une mi-temps entière contre le Bayern Munich, il était titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre. Une nouvelle fois titulaire ce soir lors du Classico, il a dû quitter ses partenaires du PSG dès la 13e minute. Dans une course pour venir défendre, il s’est écroulé sur la pelouse et est resté de longues minutes allongé avec la tête dans la pelouse. Il a quitté le terrain sur une civière et dépité. Quelques minutes avant la fin du match, il est revenu sur le banc en béquille et avec une grosse attelle. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a expliqué que sa saison était très certainement terminée, il est une nouvelle fois touché au tendon d’Achille. Prime Video explique que Les premiers diagnostics affirment que Presnel Kimpembe souffrirait d’une rupture du tendon d’Achille.

🚨🚨 | Selon @PVSportFR , les premiers diagnostics affirment que Presnel Kimpembe souffrirait d’une rupture du tendon d’Achille 🤕🇫🇷 pic.twitter.com/DJ6lEoGdAu — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 26, 2023

Un Kylian Mbappé historique

Absent du match de Coupe de France, Kylian Mbappé a fait son retour ce soir lors de cet OM / PSG. Et cette rencontre a encore une fois montré qu’il était le meilleur joueur du monde. Il s’est régalé en prenant la profondeur dans le dos de la défense marseillaise. Double buteur, il a égalé le record du meilleur buteur de l’histoire du PSG avec Edinson Cavani (200 buts). Il prend également seul la deuxième place des meilleurs buteurs parisiens dans un Classico avec 9 réalisations. Il n’est plus qu’à deux buts de Zlatan Ibrahimovic. Il a aussi délivré une passe décisive pour Lionel Messi. Il aurait pu s’offrir un triplé mais a complètement raté un face à face contre Pau Lopez. Encore une fois buteur au Vélodrome, il a très certainement réalisé sa meilleure performance dans un Classico à Marseille. Un doublé qui lui permet aussi de reprendre seul la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 avec 17 buts, deux de plus que Jonathan David et Folarin Balogun.

🔘 3-0 contre l’OM ? Dans le sac 🔘 Doublé au Stade Vélodrome ? Dans le sac 🔘 200 buts au PSG et record égalé ? Dans le sac aussi pic.twitter.com/GCf4CysSyz — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 26, 2023

Lionel Messi, Donnarumma, Vitinha au top

Ce soir, tous les joueurs du PSG ont réalisé une très belle performance. Le meilleur match des Rouge & Bleu depuis le mois d’aout. Double passeur décisif, dont une très belle louche pour Kylian Mbappé, l’Argentin a aussi marqué son premier but lors d’un Classico. Le numéro 30 du PSG reprend la tête du classement des meilleurs passeurs avec 12 offrandes, passant devant…Neymar (11). Gianluigi Donnarumma a aussi réalisé une très grosse performance. Au lendemain de son 24e anniversaire, l’Italien a réalisé trois belles parades, dont deux exceptionnelles à bout portant. Depuis plusieurs semaines, il a retrouvé son niveau et s’affirme comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Titulaire dans le milieu à trois ce soir, Vitinha a retrouvé son niveau du début de saison. Après plusieurs semaines de moins bien, il a de nouveau tenté de casser des lignes, se projeter vers l’avant. Encourageant pour la suite. Il ne faut pas que le Portugais ait peur de prendre des risques. Son jeu en ressortira grandi.