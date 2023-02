Le PSG a conclu la 25e journée de Ligue 1 en beauté avec un large succès sur la pelouse de son rival et dauphin, l’Olympique de Marseille (0-3). De quoi redonner le sourire aux Rouge & Bleu.

Ce dimanche soir, le PSG a installé la clim’ au Stade Vélodrome. Particulièrement confiant avant la rencontre, l’OM a finalement subi une lourde défaite sur sa pelouse (0-3) et voit le club parisien prendre 8 points d’avance en tête du championnat. Performant dans les buts, Gigio Donnarumma a salué la prestation des Rouge & Bleu au micro de Prime Video.

Un grand match de toute l’équipe

« Oui, on a fait un grand match, on a très bien joué. On voulait gagner et on a très bien joué sur tous les points de vue. On est très contents, on veut continuer comme ça. On est au Paris Saint-Germain et on veut continuer à jouer de cette manière. »

Mes parades ?

« C’était ma manière de participer et d’aider l’équipe. Défensivement, on a montré des choses fortes et il faut montrer que je suis prêt. C’est mon objectif. Même si je ne suis pas trop sollicité, c’est mon rôle d’être là. »

Ce qu’il faut retenir du match de ce soir en vue de la rencontre face au Bayern ?

« On doit augmenter toutes ces choses-là contre le Bayern. On doit être mieux avec le ballon, on doit avoir cette envie de gagner, et toute l’équipe doit s’aider mutuellement dans tous les matches. C’est ce qu’on doit faire dans tous les matches. »