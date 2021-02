Quelques mots peuvent être plus efficaces qu’un long discours. Avec un “Je t’aime PSG” publié sur le réseau social Twitter, Neymar Jr a visé juste. Suspendu mercredi soir, le numéro 10 du PSG était au Parc des Princes avec ses camarades indisponibles – mais non Covid- pour voir le match contre Nîmes (3-0). Et une des photos prises hier a servi d’illustration à sa déclaration, alors qu’une prolongation de contrat jusqu’en 2026 est dans les tuyaux. 2019 est loin. Neymar s’inscrit dans le projet et l’histoire du PSG. Dimanche, à Marseille, le Brésilien aura l’occasion d’exprimer cet amour sur le terrain.