Demain soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), l’OM et le PSG s’affronteront, à l’Orange Vélodrome, pour le 100ème Clasico de l’histoire. Pour cette rencontre de la 24ème journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de ses deux joueurs indispensables, Marquinhos et Marco Verratti. En effet, comme le rapporte le journaliste de la chaîne Téléfoot, Saber Desfarges, les deux cadres parisiens font leur retour dans le groupe parisien pour affronter le rival marseillais. Le capitaine parisien était absent depuis une blessure contractée face au Montpellier Hérault (4-0), tandis Marco Verratti sort d’une période d’isolement après un test positif à la Covid-19. Incertain avant le match en raison d’une gastro-entérite, Neymar Jr figure bien dans le groupe parisien, selon plusieurs médias. Cependant, sa présence sur la feuille de match n’est pas encore acquise. Enfin, les deux jeunes, Edouard Michut et Xavi Simons, seront également du voyage à Marseille avec le groupe. Pour rappel, Keylor Navas (adducteurs), Abdou Diallo (reprise), Timothée Pembélé (Covid-19), Juan Bernat (réathlétisation), Colin Dagba (cuisse) et Ander Herrera (reprise) sont forfaits pour ce match.