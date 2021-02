Demain soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG et l’OM s’affronteront pour le 100ème Clasico de l’histoire. Après Alessandro Florenzi, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Il a notamment été questionné sur la rivalité entre les deux clubs, les états de forme de Marquinhos, Verrati, Navas et Neymar. Il s’est aussi exprimé brièvement sur le FC Barcelone. Extraits choisis.

Des nouvelles de Neymar. Disponible pour demain ?

Pochettino : “Ney’ souffre d’une gastro-entérite. Il ne s’est pas entrainé ce matin. Nous allons voir l’évolution demain et on espère qu’il récupèrera le plus rapidement possible. On verra l’évolution pour savoir s’il pourra être dans le groupe pour le match demain.”

Une répétition parfaite avant le match face à Barcelone (16 février) ?

Pochetinno : “Non, je pense que ce sont des matches différents. Un match contre l’OM, c’est un Clasico, c’est spécial. Barcelone, c’est une autre compétition et un autre contexte. Face à l’OM, c’est toujours un match spécial pour nos fans et les joueurs.”

Des joueurs revanchards après la défaite du match aller ?

Pochettino : “C’est du passé pour nous. Nous voulons gagner le match et les joueurs aussi. Il y a eu des problèmes lors du match aller. Il ne faut pas penser à cela, on ne veut pas d’une ambiance compliquée sur le terrain, il y a une rivalité, mais nous devons toujours la garder dans le contexte du football. Nous voulons travailler seulement pour gagner, parce que ce match est important pour les joueurs, les supporters et tout le monde au club. Ces matches sont toujours spéciaux, nous voulons faire un grand match. Pour nous, le plus important est de se concentrer pour gagner ce match. C’est un match dont on connaît la rivalité sportive. On doit être aussi responsable et focalisé pour gagner ce match-là.”

Est-il proche ou loin du niveau espéré pour l’équipe ?

Pochettino : “C’est difficile de savoir. On pense toujours à l’excellence et au jeu. C’est difficile de dire où nous sommes en ce moment. Il faut du temps et du travail pour voir les changements les plus importants. Aujourd’hui, ce qu’on essaye de faire, c’est de s’habituer à certaines conditions et contextes qui nous permettent d’optimiser les secteurs de jeu et qui permettront ensuite d’amener l’équipe à un certain niveau de performance.”

Les tensions entre le PSG et le FC Barcelone au sujet de l’avenir de Lionel Messi

Pochettino : “Nous avons le plus grand respect pour nos adversaires. On a énormément de respect pour Barcelone mais nous sommes focalisés sur l’OM. Le match face au Barça est dans dix jours. En aucun cas on essaye de faire passer des messages et de chauffer le match. On a le plus grand respect pour l’adversaire et nous somme seulement focalisés sur nos performances.”

Les retours de Marquinhos et Verratti. Peuvent-ils démarrer face à l’OM ?

Pochettino : “Je n’ai pas encore décidé de l’équipe pour demain. Pour Marquinhos et Verratti, ils se sont entrainé avec le groupe. Ney’ ne s’est pas entraîné et on décidera demain qui démarrera la rencontre.”

L’état de forme de Keylor Navas, dispo pour Barça ?

Pochettino : “Il se sent bien et récupère bien. Il n’est pas dispo pour l’OM. Pour le match de Coupe de France (face à Caen) ou le match d’après (contre Nice), on suivra son évolution pour savoir s’il sera disponible ou pas.”